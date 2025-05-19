Трамп созвонился с Путиным

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.
Ранее глава Белого дома заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным 19 мая. В Кремле подтвердили эту информацию и уточнили, что разговор запланирован на 17:00 по московскому времени.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что беседа лидеров двух государств пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Песков подчеркнул, что Москва высоко оценивает посреднические услуги Вашингтона в урегулировании конфликта.
Представитель Кремля также не исключил возможности личной встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам Пескова, организация такой встречи требует тщательной подготовки и зависит от личных договоренностей глав двух государств.