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17:39, 19 мая 2025Мир

Трамп созвонился с Путиным

Президент США Трамп позвонил российскому лидеру Путину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

Ранее глава Белого дома заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным 19 мая. В Кремле подтвердили эту информацию и уточнили, что разговор запланирован на 17:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что беседа лидеров двух государств пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Песков подчеркнул, что Москва высоко оценивает посреднические услуги Вашингтона в урегулировании конфликта.

Представитель Кремля также не исключил возможности личной встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам Пескова, организация такой встречи требует тщательной подготовки и зависит от личных договоренностей глав двух государств.

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