Трамп созвонился с Путиным

Президент США Трамп позвонил российскому лидеру Путину

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

Ранее глава Белого дома заявил, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным 19 мая. В Кремле подтвердили эту информацию и уточнили, что разговор запланирован на 17:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что беседа лидеров двух государств пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Песков подчеркнул, что Москва высоко оценивает посреднические услуги Вашингтона в урегулировании конфликта.

Представитель Кремля также не исключил возможности личной встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По словам Пескова, организация такой встречи требует тщательной подготовки и зависит от личных договоренностей глав двух государств.