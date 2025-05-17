Трамп анонсировал разговор с Путиным

Трамп заявил, что позвонит Путину 19 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«В понедельник в 10:00 по московскому времени я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным», — написал американский лидер.

Трамп уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю. Также он заявил о намерении позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после беседы с Путиным.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто перемирие, и эта жестокая война, которой не должно было случиться, закончится», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Путин устал от украинского конфликта. По его словам, лидер России «не очень хорошо выглядит». Также он поделился мнением, что российские военные могли дойти до Киева всего за пять часов.