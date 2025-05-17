Трамп заявил о возможности России дойти до Киева за пять часов

Президент США Трамп: ВС РФ могли дойти до Киева за пять часов

Российские военные могли дойти до Киева всего за пять часов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. По его словам, им помешала грязь.

«Если бы он (президент РФ Владимир Путин. — прим. «Ленты ру») не застрял в грязи, окруженный своими армейскими танками, он был бы в Киеве примерно через пять часов», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин устал от украинского конфликта. По его словам, лидер России «не очень хорошо выглядит».

Также Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского величайшим торговцем в мире. Политик признал, что украинский лидер в этом деле преуспел больше, чем он сам. Так он объяснил выделение США помощи Украине после визитов Зеленского.