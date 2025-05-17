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12:33, 17 мая 2025Мир

Трамп заявил об усталости Путина

Дональд Трамп: Путин устал от этого всего
Вячеслав Агапов

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Российский президент Владимир Путин устал от украинского конфликта. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

По словам американского лидера, он сам устал от бесконечных встреч и переговоров, поэтому он надеется заключить соглашение с российским коллегой.

«Он не очень хорошо выглядит, но хочет выглядеть хорошо. Не забывайте, что это все должно было закончиться через неделю, и если бы он не застрял в грязи со своими армейскими танками, разбросанными повсюду, они были бы в Киеве», — утверждает глава Белого дома.

Также в интервью Трамп подчеркнул, что сделка по Украине без его участия невозможна. «Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон (России и Украины — прим. «Ленты.ру») очень много ненависти», — высказался он.

Вот это да!
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