Трамп заявил о невозможности сделки по Украине без его участия

Трамп заявил, что сделка по Украине невозможна без его участия

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Об урегулировании конфликта он порассуждал в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон (России и Украины — прим. "Ленты.ру") очень много ненависти», — высказался Трамп.

Американский лидер также отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. «Я думаю, у нас получится сделка. Мы c ним должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это», — добавил он.

Ранее американский военный аналитик и политолог Марк Слебода заявил, что Трамп одержим идеей встречи с Путиным. При этом эксперт похвалил российского лидера за то, что тот до сих не вступил в прямой контакт с американским коллегой. По мнению Слебоды, Путину необходимо сначала решить вопрос с Украиной.