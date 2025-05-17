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09:36, 17 мая 2025Мир

Трамп заявил о невозможности сделки по Украине без его участия

Трамп заявил, что сделка по Украине невозможна без его участия
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Об урегулировании конфликта он порассуждал в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон (России и Украины — прим. "Ленты.ру") очень много ненависти», — высказался Трамп.

Американский лидер также отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. «Я думаю, у нас получится сделка. Мы c ним должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это», — добавил он.

Ранее американский военный аналитик и политолог Марк Слебода заявил, что Трамп одержим идеей встречи с Путиным. При этом эксперт похвалил российского лидера за то, что тот до сих не вступил в прямой контакт с американским коллегой. По мнению Слебоды, Путину необходимо сначала решить вопрос с Украиной.

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