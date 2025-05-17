Эксперт заявил об одержимости Трампа идеей встречи с Путиным

Слебода заявил об одержимости Трампа идеей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп одержим идеей встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил бывший военный Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

При этом эксперт похвалил Путина за то, что тот до сих не вступил в прямой контакт с Трампом. По мнению Слебоды, российскому президенту «необходимо сначала разобраться с Украиной».

До этого Трамп заявил, что в украинском урегулировании «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся». В день переговоров России и Украины в Стамбуле американский лидер несколько раз выразил готовность встретиться с российским президентом, об этом его спрашивали журналисты. Трамп выразил мнение, что когда встречу получится организовать и провести, то политики заключат сделку.

