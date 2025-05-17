Fox News: Президент США Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский лучше его в торговле. Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Он каждый раз приезжал в Вашингтон и уходил с сотней миллионов долларов. Я ненавидел смотреть, как эти чеки по 60 миллиардов улетали каждый раз», — объяснил американский президент. В связи с этим он и назвал Зеленского величайшим торговцем в мире.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. «Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон (России и Украины — прим. "Ленты.ру") очень много ненависти», — высказался он.