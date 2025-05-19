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12:15, 19 мая 2025Мир

В Кремле назвали время телефонного разговора Путина с Трампом

Песков: Разговор Путина с Трампом состоится в 17:00 мск
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телефонный разговор президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом состоится в 17:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В 17:00 [по московскому времени] состоится телефонный разговор с Трампом», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что беседа лидеров двух государств пройдет с учетом состоявшихся 16 мая двусторонних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Президент Соединенных Штатов уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой прекращение украинского конфликта и торговлю. Также он заявил о намерении позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после беседы с Путиным. Кроме того, сообщается, что перед грядущими переговорами Трамп поговорил с лидерами стран Европы.

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