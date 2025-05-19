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10:10, 19 мая 2025Мир

Лидеры европейских стран позвонили Трампу в преддверии его разговора с Путиным

Лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с Трампом Украину
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетУжесточение санкций против России

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

«Лидеры обсудили ситуацию в Украине и катастрофическую цену войны для обеих сторон. В преддверии завтрашнего разговора президента Трампа с президентом Путиным лидеры отметили необходимость безоговорочного прекращения огня», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе разговора также обсуждалось возможное ужесточение санкций против России в случае отсутствия прогресса в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

17 мая Трамп заявил, что планирует поговорить с Путиным по телефону. Он уточнил, что планирует обсудить с российским коллегой, в частности, прекращение украинского конфликта. Беседа политиков должна состояться 19 мая, добавил глава Белого дома.

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