Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 19 мая 2025Мир

В Кремле оценили роль США в украинском урегулировании

Песков: Россия высоко оценивает посреднические услуги США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Россия высоко оценивает посреднические услуги США в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Но если посреднические услуги США, а мы их высоко ценим, мы признательны американской стороне, если они действительно помогут нам достичь наших целей мирными средствами, значит, естественно, это является предпочтительным», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Москва настаивает на политико-дипломатическом решении конфликта.

14 мая пресс-секретарь российского лидера заявил, что восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном и урегулирование конфликта на Украине являются двумя не зависящими друг от друга вопросами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале произошла массовая драка, после нее задержано 67 человек. Что стало причиной конфликта?

    В России заявили о «правеющей» Польше

    Найден ключ к борьбе с ухудшением памяти

    14-летняя последовательница битцевского маньяка рассказала о расправе над девочкой

    Правозащитную организацию Amnesty International объявили нежелательной в России

    Цены на один вид машин в России заметно снизились

    В России вынесли приговор похитившей со счета Митволя в Дубае 112 миллионов рублей

    Стало известно о продвижении ВС России в Сумской области

    Дачникам раскрыли лучший способ избавиться от кротов

    Пассажир самолета попал в реанимацию после рейса в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости