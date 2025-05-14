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16:56, 14 мая 2025Бывший СССР

Песков разграничил украинское урегулирование и восстановление диалога с США

Песков разграничил урегулирование конфликта и восстановление диалога с США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном и урегулирование конфликта на Украине являются двумя не зависящими друг от друга вопросами, которыми занимается Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это разные измерения. Мы занимаемся сейчас восстановлением наших отношений с Вашингтоном, налаживанием диалога. А украинское урегулирование и обеспечение наших национальных интересов — это другой вопрос. Они не зависят друг от друга», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что Кремль не будет анонсировать, с чего начнутся переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. «Надо дождаться, когда они начнутся, никто не будет заранее говорить, с чего они начнутся», — объяснил официальный представитель Кремля.

До этого он ответил на вопрос о темах переговоров в Стамбуле. По его словам, речь пойдет об урегулировании конфликта на Украине.

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