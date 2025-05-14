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16:14, 14 мая 2025Бывший СССР

В Кремле высказались о начале переговоров с Киевом в Стамбуле

Песков: Никто не будет заранее говорить, с чего начнутся переговоры с Киевом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Кремль не будет анонсировать, с чего начнутся переговоры Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Надо дождаться, когда они начнутся, никто не будет заранее говорить, с чего они начнутся», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков также ответил на вопрос о темах переговоров в Стамбуле. По его словам, речь пойдет об урегулировании конфликта на Украине.

11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он заявил, что встреча представителей Москвы и Киева может состояться 15 мая в Стамбуле.

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