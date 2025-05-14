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15:33, 14 мая 2025Мир

Кремль ответил на вопрос о темах переговоров по Украине в Стамбуле

Песков: На переговорах в Стамбуле речь пойдет об урегулировании на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

В ходе предстоящих прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле будут обсуждаться не только достигнутые договоренности в 2022 году, но и все аспекты урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Речь на переговорах пойдет об украинском урегулировании», — ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли Стамбульские договоренности основой встречи, которая запланирована на 15 мая.

Ранее Песков сообщил, что решение провести переговоры с Украиной именно 15 мая принял сам президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь утвердительно ответил, что встреча делегаций пройдет с утра.

Также он отметил, что состав российский делегации на переговорах в Стамбуле будет озвучен только по соответствующему решению президента России.

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