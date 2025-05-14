Песков ответил на вопрос о выборе даты переговоров в Стамбуле

Песков: Назначить переговоры в Стамбуле на 15 мая решил Путин

Назначить переговоры в Стамбуле именно на 15 мая решил президент России Владимир Путин. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Корреспондент спросил его, почему изначально была выбрана дата именно 15 мая. «Так решил президент», — сказал в ответ представитель Кремля.

Помимо того, Песков утвердительно ответил на вопрос о том, начнутся ли переговоры с утра. Каких-либо других подробностей он не сообщил.

В ночь на 11 мая Путин провел встречу с российскими и западными журналистами, на которой предложил Киеву 15 мая возобновить прямые переговоры без предварительных условий. В ответ Владимир Зеленский пообещал, что в этот день будет лично ждать российского лидера в Турции.