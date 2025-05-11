Путин выступил перед журналистами в Кремле. Он призвал Киев возобновить прямые переговоры и назвал их дату и место

Путин призвал Киев к прямым переговорам без предварительных условий 15 мая

Президент России Владимир Путин провел встречу с российскими и западными журналистами, на которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы, а также прокомментировал завершившееся в зоне проведения специальной военной операции трехдневное перемирие и дальнейшее прекращение огня.

Глава государства заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

Мы неоднократно предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с украинской стороной. Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, мы предлагаем киевским властям возобновить переговоры Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что речь идет о прямых переговорах без предварительных условий. Путин добавил, что начать следует без промедлений, и предложил дату — четверг, 15 мая. Российский лидер отметил, что стороны могут встретиться в Стамбуле, «где они [переговоры] проводились ранее и где они были прерваны».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва готова начать переговоры с Украиной и ждет реакции Киева на свою инициативу. «Готовы начать переговоры с Киевом 15 мая хоть с утра» — подчеркнул политик. Он добавил, что начать разговаривать просто, если Киев выразит такое желание.

Путин заявил о неоднократном нарушении режима прекращения огня со стороны Киева

Президент России заявил, что Киев не соблюдал предложенное Москвой трехдневное перемирие. Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, но они саботировались Украиной. Несмотря на нарушение моратория на удары по энергетическим объектам и несоблюдение пасхального перемирия, в канун Дня Победы РФ третий раз предложила прекратить огонь, ожидая реакции Киева.

Что мы видим? Каковы результаты? Киевские власти вообще не откликнулись на предложение о прекращении огня Владимир Путин президент России

Путин заявил, что в ночь с 6 на 7 мая украинская сторона предприняла атаки, а в период с 8 по 10 мая было совершено пять попыток нападения на границу России.

Глава государства добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли очень большие потери за эти три дня. По его словам, все попытки украинских сил проникнуть на территорию России в Курской и Белгородской областях были отбиты.

9 мая стало известно, что украинские войска предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях, 15 атак и разведку боем.

Путин указал на необходимость долгосрочного мира

В украинском конфликте необходимо достичь долгосрочного мира, заявил российский лидер.

Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир. Кому нужен такой мир? Владимир Путин президент России

По словам президента, западные кураторы намерены продолжать войну с Россией руками украинцев. Путин подчеркнул, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками.

Украина и европейские лидеры потребовали прекращения огня с 12 мая

В ходе переговоров в Киеве канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский позвонили Трампу, чтобы изложить ему свою позицию. Политики отметили, что Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

По итогам встречи украинский лидер опубликовал совместное заявление. В нем указано, что соответствующей позиции придерживаются как Европа, так и Соединенные Штаты. В случае отказа России от прекращения огня эти страны считают возможным применение более жестких санкций в отношении банковского и энергетического секторов.

Об идее 30-дневного перемирия на Украины высказался специальный посланник президента США Кит Келлог. Он подчеркнул, что это запустит процесс завершения самого крупного конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны. Трамп и другие члены его администрации до сих пор не прокомментировали требования, заявленные Киевом и его европейскими партнерами.