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16:36, 10 мая 2025Мир

Спецпосланник Трампа прокомментировал идею с 30-дневным перемирием с Украиной

Келлог: Прекращение огня станет началом завершения конфликта на Украине
Мария Черкасова

Фото: Nacho Doce / Reuters

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Кит Келлог прокомментировал идею 30-дневного перемирия с Украиной. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, полное прекращение огня в воздухе, на суше и в море запустит процесс окончания самого крупного конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Ранее представители США, стран Европы и Украины, участвующие в переговорах по урегулированию конфликта, создали документ по его прекращению. Документ включает в себя 22 пункта — в том числе о 30-дневном прекращении огня, а также соответствующий требованию Москвы о том, что США не станут поддерживать членство Украины в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть определенные нюансы. О готовности к перемирию также заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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