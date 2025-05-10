Спецпосланник Трампа прокомментировал идею с 30-дневным перемирием с Украиной

Келлог: Прекращение огня станет началом завершения конфликта на Украине

Специальный посланник главы США Дональда Трампа Кит Келлог прокомментировал идею 30-дневного перемирия с Украиной. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, полное прекращение огня в воздухе, на суше и в море запустит процесс окончания самого крупного конфликта в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Ранее представители США, стран Европы и Украины, участвующие в переговорах по урегулированию конфликта, создали документ по его прекращению. Документ включает в себя 22 пункта — в том числе о 30-дневном прекращении огня, а также соответствующий требованию Москвы о том, что США не станут поддерживать членство Украины в НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть определенные нюансы. О готовности к перемирию также заявил президент Украины Владимир Зеленский.