Россия поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов

Песков: Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с учетом нюансов

Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Москва признательна США и американскому лидеру Дональду Трампу за усилия по урегулированию на Украине. «Вокруг перемирия на Украине существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые предметно говорить об этом очень сложно», — заявил он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что соглашение о прекращении огня на Украине может быть достигнуто в ближайшие два дня. Как считает политик, есть «большая вероятность», что прекращение огня будет продлено на 30 дней.

О готовности к 30-дневному перемирию ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, длительное прекращение огня на линии фронта будет показателем реального движения к миру между Москвой и Киевом.