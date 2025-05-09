Канцлер ФРГ понадеялся на скорое прекращение огня на Украине

Канцлер ФРГ Мерц надеется на продление прекращения огня на Украине на 30 дней

Соглашение о прекращении огня на Украине может быть достигнуто в ближайшие два дня, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Его цитирует Tagesspiegel.

Как считает политик, есть «большая вероятность», что прекращение огня будет продлено на 30 дней.

Мерц упомянул объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что также могут быть начаты переговоры по мирному договору.

По словам немецкого политика, предложение США по 30-дневному прекращению огня поддержат лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

О готовности к 30-дневному перемирию ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, длительное прекращение огня на линии фронта будет показателем реального движения к миру между Москвой и Киевом.

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено ко Дню Победы и продлится три дня, до 00:00 11 мая.