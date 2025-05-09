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18:37, 9 мая 2025Мир

Канцлер ФРГ понадеялся на скорое прекращение огня на Украине

Канцлер ФРГ Мерц надеется на продление прекращения огня на Украине на 30 дней
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Соглашение о прекращении огня на Украине может быть достигнуто в ближайшие два дня, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Его цитирует Tagesspiegel.

Как считает политик, есть «большая вероятность», что прекращение огня будет продлено на 30 дней.

Мерц упомянул объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что также могут быть начаты переговоры по мирному договору.

По словам немецкого политика, предложение США по 30-дневному прекращению огня поддержат лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск

О готовности к 30-дневному перемирию ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, длительное прекращение огня на линии фронта будет показателем реального движения к миру между Москвой и Киевом.

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено ко Дню Победы и продлится три дня, до 00:00 11 мая.

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