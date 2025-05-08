Зеленский заявил о готовности к 30-дневному перемирию

Зеленский: Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня». Об этом он сообщил в Telegram-канале по итогам разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

По его словам, такое длительное прекращение огня будет реальным показателем движения к миру. «Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте», — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что США могут помочь в достижении данной цели.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что предложение о 30-дневном прекращении огня остается в силе. Он подчеркнул, что Украина не снимает «это предложение, которое может дать шанс дипломатии».

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу перемирие в зоне спецоперации (СВО), объявленное в конце апреля российским лидером Владимиром Путиным. Оно приурочено ко Дню Победы и продлится три дня, до 00:00 11 мая.