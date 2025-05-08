Зеленский напомнил о своем предложении перемирия

Зеленский назвал действующим свое предложение о перемирии на 30 дней

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение о 30-дневном прекращении огня, которое «может дать шанс дипломатии», остается в силе. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал действующим свое предложение о перемирии на 30 дней и подчеркнул, что скоро появятся «новости» насчет санкций против России. По его мнению, именно Москва не дает ответ на инициативу.

«Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь по меньшей мере на 30 суток остается в силе — мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии», — напомнил он.

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу перемирие в зоне спецоперации (СВО), объявленное в конце апреля российским лидером Владимиром Путиным. Оно приурочено ко Дню Победы и продлится три дня, до 00:00 11 мая.