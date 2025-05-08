Вступило в силу объявленное Путиным трехдневное перемирие с 8 по 11 мая

С 00:00 по московскому времени 8 мая вступило в силу объявленное в конце апреля российским лидером Владимиром Путиным перемирие в зоне спецоперации (СВО), приуроченное ко Дню Победы. Оно продлится три дня, до 00:00 11 мая.

Россия на это время прекращает все боевые действия, однако бойцы готовы отражать атаки, если Украина решит нарушить режим прекращения огня.

Путин объявил новое перемирие в зоне СВО в честь празднования 80-летия Победы 28 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский же отверг предложение о введение режима прекращения огня на период празднования. Кроме того, украинский лидер намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.

Россия готова ответить на провокации

Россия даст адекватный ответ в случае нарушения Киевом майского перемирия, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, инициатива президента России Владимира Путина актуальна.

Однако в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь предупредил, что «в случае реальной провокации 9 мая никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

О возможных провокациях также сообщил Mash со ссылкой на источники. По информации издания, на провокации может последовать серьезный ответ, который затронет Киев. Из-за этого местные власти якобы начали вывозить из страны свои семьи.

В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве

По Киеву могут ударить «Орешником» в ответ на провокации в период трехдневного перемирия. О том, что президент России Владимир Путин мог поручить Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса, стало известно после массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин уточнил, что Россия может применить систему «Орешник» в ответ на провокации Украины во время празднования 80-летия Победы.

По словам Заварзина, Минобороны и в целом руководство страны серьезно подготовились к проведению праздника, а также отдали предпочтение безопасности. Депутат не исключил возможности провокаций со стороны Украины, но подчеркнул, что при этом «им сразу будет конец».

Что касается целей, безусловно, я уверен, что цели мы держим вплоть до того, что я не исключаю, что мы применим «Орешник». Пусть думают! Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

Российские войска могут ударить «Орешником» по промышленным центрам в Киеве, отметил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. Кроме того, возможны удары по предприятиям, обеспечивающим центры управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) электроэнергией и водой.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что «цели давно выбраны». По его словам, такие вопросы решаются верховным главнокомандующим наперед. При этом депутат отметил, что у России есть оружие мощнее «Орешника».

