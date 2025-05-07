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13:13, 7 мая 2025Россия

Генерал-майор перечислил цели возможного удара «Орешником» по Киеву в ответ на провокации

Генерал-майор Попов: Россия может ударить по промышленным центрам в Киеве
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В случае провокаций Украины в период объявленного президентом России Владимиром Путиным трехдневного перемирия российские войска могут ударить «Орешником» по промышленным центрам в Киеве. Возможные цели перечислил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК».

Ранее появилась неподтвержденная официально информация, что Путин поручил Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса «Орешник» в Киеве в ответ на возможные удары по территории страны. Также сообщалось о покидающих украинскую столицу семьях местных властей.

По словам Попова, целями ответных ударов могут стать промышленные центры, привязанные к производству ракет, боевой техники и другого вооружения. «Конструкторские бюро также входят в эту категорию. Кроме того, целью могут стать, так называемые, центры принятия решений — командные пункты, которые управляют непосредственно системой ПВО в Минобороны [Украины], и, конечно, командные пункты Сухопутных войск самого Генштаба, ГУР Украины», — рассказал офицер.

Кроме того, возможны удары по предприятиям, обеспечивающим центры управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) электроэнергией и водой.

Попов подчеркнул, что удары будут носить точечный характер, чтобы избежать попадания по районам, где проживают гражданские, а также расположены больницы и пункты питания. Однако он допустил, что до них могут долететь осколки после атак по расположенным рядом целям.

В Свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что «цели давно выбраны». По его словам, такие вопросы решаются верховным главнокомандующим наперед. При этом депутат отметил, что у России есть оружие мощнее «Орешника».

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ЖЗЛ
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