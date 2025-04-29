Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, выложенном в Telegram.

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он. Украинский лидер также сказал, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады», — сказал политик