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22:29, 29 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве

Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, выложенном в Telegram.

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он. Украинский лидер также сказал, что Россия должна переживать о продолжающихся боевых действиях.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции (СВО) с 8 до 11 мая, приуроченное к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский в ответ назвал предложение манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады», — сказал политик

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