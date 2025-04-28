Зеленский назвал манипуляцией прекращение огня на День Победы

Зеленский назвал манипуляцией прекращение огня на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг предложение российского лидера Владимира Путина о перемирии с 8 по 11 мая. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

«Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады», — сказал политик. Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному прекращению огня» как минимум на 30 дней. По мнению президента, «это то, что может дать основу реальной дипломатии».

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне СВО. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. Предыдущее перемирие в честь Пасхи продлилось с 19 до 21 апреля. За этот период Вооруженные силы Украины почти пять тысяч раз нарушили режим прекращения огня, утверждали в Минобороны РФ.