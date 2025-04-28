Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

Путин объявил перемирие в зоне спецоперации в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В дни годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие, останавливаются все боевые действия. Москва считает, что Киев должен последовать примеру.

В случае нарушений перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ, сказано в заявлении на сайте Кремля.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами Кремль

Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что Путин принял такое решение, потому что эти дни являются священными для россиян. Она выразила надежду на поддержку Украиной предложения.

Трамп призывал Путина продемонстрировать приверженность миру

Президент США Дональд Трамп считает, что «у нас есть условия для заключения сделки». Он также выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Американский лидер также сообщил, что его встреча с Зеленским в Ватикане прошла хорошо. По его словам, тот «стал спокойнее», чем на переговорах в Вашингтоне.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров. «У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба же считает, что стороны не приблизились к мирным переговорам о завершении конфликта. Несмотря на переговоры при посредничестве США, близость к прекращению огня между Москвой и Киевом такая же, как и осенью 2024 года, заявил он.

В России объяснили суть переговоров с Украиной без предварительных условий

Депутат Госдумы Алексей Чепа указал, что без предварительных условий — значит, без требований, что постоянно выдвигал украинский президент Владимир Зеленский, в частности территориальные границы 1991 года.

Парламентарий также напомнил, что ряд условий выдвигался и со стороны России. Они, уточнил Чепа, касались первопричин начавшегося конфликта. «В итоге договариваться с Украиной мы будем на основании той конструкции, которую выработаем совместно с американцами. Будем обсуждать готовые конструкции, без условий», — заключил Чепа.

Пасхальное перемирие неоднократно нарушалось Киевом

Украина нарушила пасхальное перемирие 4900 раз за 30 часов, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Киев «ни одного часа» не выполнял объявленное Россией пасхальное перемирие. Были зафиксированы 1400 артобстрелов, 90 попыток ударов беспилотниками и шесть атак. При этом российские военные строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, уточнили в Минобороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев использовал для ударов в том числе американские РСЗО HIMARS. По ее словам, Зеленский этим будто специально хотел подставить США.