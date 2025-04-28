Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 28 апреля 2025Россия

Путин объявил еще одно перемирие в рамках СВО

Президент России Путин объявил перемирие на СВО в дни 80-летия Победы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил еще одно перемирие на специальной военной операции (СВО) — новое будет действовать в дни 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

Аналогичное заявление опубликовало и российское оборонное ведомство.

В Кремле отметили, что перемирие объявлено по гуманитарным соображениям.

Ранее Путин объявлял на СВО пасхальное перемирие. Оно действовало с 18:00 19 апреля до конца 20 апреля. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Вооруженные силы Украины неоднократно нарушали режим прекращения огня.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне СВО. Сколько оно продлится?

    Россиянам назвали время наплыва комаров

    Российский фондовый рынок отреагировал на заявление Путина о перемирии

    Раскрыты подробности о подозреваемом в расправе над темнокожей девушкой

    Арест бывшего замминистра обороны России сочли суровым и обжаловали продление его срока

    В России оценили возможность продления перемирия после 9 Мая

    В России украинского военного осудили за препятствовании эвакуации мирных жителей

    Объявлена дата встречи Путина и Лукашенко в российской городе

    Путин процитировал реформатора Сперанского во время речи о национальных интересах

    Россиянин на охоте принял соседа за крупную птицу и подстрелил его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости