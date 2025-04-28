Путин объявил еще одно перемирие в рамках СВО

Президент России Путин объявил перемирие на СВО в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин объявил еще одно перемирие на специальной военной операции (СВО) — новое будет действовать в дни 80-летия Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

Аналогичное заявление опубликовало и российское оборонное ведомство.

В Кремле отметили, что перемирие объявлено по гуманитарным соображениям.

Ранее Путин объявлял на СВО пасхальное перемирие. Оно действовало с 18:00 19 апреля до конца 20 апреля. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Вооруженные силы Украины неоднократно нарушали режим прекращения огня.