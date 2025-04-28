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02:36, 28 апреля 2025Мир

Трамп призвал Путина продемонстрировать приверженность миру

Трамп заявил, что Путин должен продемонстрировать приверженность миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина продемонстрировать приверженность миру и остановить боевые действия на Украине. Об этом сообщает CNN.

«Я считаю, что у нас есть условия для заключения сделки, и я хочу, чтобы он подписал ее, покончил с этим и просто вернулся к [нормальной] жизни», — сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что у Путина не было причин наносить удары по Украине в последние дни. В связи с этим он предположил, что с Россией стоит говорить через банковские или вторичные санкции. Также Трамп допустил, что его российский коллега не хочет прекращать конфликт на Украине.

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