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19:21, 26 апреля 2025Мир

Трамп допустил нежелание Путина заканчивать конфликт

Трамп допустил, что Путин не хочет заканчивать конфликт
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп допустил, что его российский коллега Владимир Путин не хочет прекращать конфликт на Украине. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, у Путина якобы не было причин наносить удары по Украине в последние дни. Помимо того, американский президент предположил, что с Россией стоит говорить через банковские или вторичные санкции.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие в специальной военной операции. Оно действовало с 18:00 того дня до конца 20 апреля.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно нарушали режим прекращения огня.

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