Трамп допустил нежелание Путина заканчивать конфликт

Трамп допустил, что Путин не хочет заканчивать конфликт

Президент США Дональд Трамп допустил, что его российский коллега Владимир Путин не хочет прекращать конфликт на Украине. Об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, у Путина якобы не было причин наносить удары по Украине в последние дни. Помимо того, американский президент предположил, что с Россией стоит говорить через банковские или вторичные санкции.

Ранее Путин объявил пасхальное перемирие в специальной военной операции. Оно действовало с 18:00 того дня до конца 20 апреля.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно нарушали режим прекращения огня.