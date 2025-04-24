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13:07, 24 апреля 2025Бывший СССР

Песков прокомментировал массированный удар по Киеву

Песков: Пасхальное перемирие завершилось, ВС России продолжают выполнять задачи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пасхальное перемирие завершилось, Вооруженные силы (ВС) России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены перед ними верховным главнокомандующим [президентом России Владимиром Путиным]», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал массированный удар ВС России по Киеву в ночь на 24 апреля и прокомментировал заявления властей Украины о якобы желании жертв российским руководством. Пресс-секретарь президента указал на неоднократные нарушения пасхального перемирия Вооруженными силами Украины и подчеркнул, что удары по военным и околовоенным целям наносятся с целью выполнения задач СВО.

Ранее ВС России нанесли комбинированный удар по объектам Украины. Военкоры назвали атаку одной из самых мощных за всю историю спецоперации.

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