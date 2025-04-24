Россия нанесла массированный удар по Киеву. Его назвали одним из самых мощных с начала СВО

ВС РФ нанесли самый мощный с начала СВО удар по Киеву

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 24 апреля нанесли комбинированный удар по объектам Украины. Военкоры назвали атаку одной из самых мощных за всю историю спецоперации. Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил данные об ударе. «Россия совершила массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину (...) [Москва] стремится только к продолжению конфликта. Слабость и уступки не остановят ее», — указал он.

ВС России атаковали железнодорожную инфраструктуру в Киеве

Фото: Стрингер / РИА Новости

В ночь на 24 апреля в Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Незадолго до этого на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

Эту атаку уже назвали одной из самых мощных по украинским объектам в текущем году. «Это была одна из самых интенсивных атак по объектам врага в 2025 году», — отмечают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

В свою очередь, военный обозреватель Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo заявил, что войска ВС РФ провели самую масштабную за всю историю спецоперации атаку по объектам, расположенным в столице Украины — там удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Киеве.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Кроме того, в Харькове целями ракет и беспилотников стали завод транспортного машиностроения им. Малышева и местный аэропорт. «В Харькове была массированная атака беспилотников. Взрывы зафиксированы в нескольких районах», — приводятся в публикации Telegram-канала «Иди и смотри» слова местного жителя.

Также были затронуты Житомирская, Днепропетровская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области. Отмечается, что удары были нанесены и в Купянске, где на харьковском направлении российские войска продвигаются наиболее активно.

В действиях ВС РФ при ночной атаке отметили изменение тактики

Пегов рассказал, что удары имели комбинированный характер. Сначала российские войска использовали не менее четырех десятков дронов «Герань», которые были выпущены на Киев волнами, что указывает на новую тактику ВС РФ. Примерно через час в сторону столицы Украины полетели баллистические ракеты. Воздушная тревога не умолкала на протяжении нескольких часов, а в разных районах города вспыхнули пожары. Пока последствия мощных прилетов остаются неизвестны.

Удары «Гераней» пришлись и по одесской инфраструктуре. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, атака была проведена на портовую инфраструктуру, где находятся топливные и зерновые терминалы.

Как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинских военных, также в ходе атаки были использованы баллистические ракеты комплекса «Искандер-М», крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и комплекса «Искандер-К», ни одну из которых перехватить ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось.

Кроме того, бойцы ВСУ сообщили о применении российскими войсками крылатых ракет морского базирования «Калибр» и управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69.