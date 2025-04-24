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11:15, 24 апреля 2025Бывший СССР

ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

«РВ»: ВС России нанесли один из самых интенсивных ударов по объектам Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Amir Cohen / Reuters

В ночь на 24 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по объектам Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Это была одна из самых интенсивных атак по объектам врага в 2025 году», — сообщили в публикации.

Сообщается, что удары были нанесены по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, в Харькове целями стали завод транспортного машиностроения им. Малышева и местный аэропорт. Также были затронуты Житомирская, Днепропетровская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в Х призвал другие страны надавить на Россию из-за ночной атаки. Никакой конкретики о необходимых мерах он не сообщил.

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