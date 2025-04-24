МИД Украины призвал другие страны надавить на Россию из-за ночной атаки

Глава МИД Украины Сибига призвал надавить на Россию

Массированная ночная атака России по объектам на Украине якобы доказывает, что Москва не стремится к урегулированию конфликта. Другие страны надавить на Россию призвал в социальной сети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Россия совершила массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину (...) [Москва] стремится только к продолжению конфликта. Слабость и уступки не остановят ее», — говорится в публикации.

О том, какие меры международные союзники Украины должны принять для изменения ситуации, не уточняется.

Ночью на 24 апреля в Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов. Сообщалось о пуске крылатых ракет «Калибр», оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2».