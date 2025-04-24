Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:50, 24 апреля 2025Бывший СССР

МИД Украины призвал другие страны надавить на Россию из-за ночной атаки

Глава МИД Украины Сибига призвал надавить на Россию
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Массированная ночная атака России по объектам на Украине якобы доказывает, что Москва не стремится к урегулированию конфликта. Другие страны надавить на Россию призвал в социальной сети X глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Россия совершила массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину (...) [Москва] стремится только к продолжению конфликта. Слабость и уступки не остановят ее», — говорится в публикации.

О том, какие меры международные союзники Украины должны принять для изменения ситуации, не уточняется.

Ночью на 24 апреля в Киеве и других городах Украины прогремела серия взрывов. Сообщалось о пуске крылатых ракет «Калибр», оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» и ударных беспилотников «Герань-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС заявил Трампу о неготовности признать Крым российским

    ЕС испугался признания США Крыма за Россией

    Российскую школьницу удалили с ЕГЭ за одну надпись на руке

    Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после

    Следователи узнали об убийстве ВСУ жителя хутора в Курской области

    Американский ветеран предложил вновь праздновать встречу США и СССР на Эльбе

    Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

    В России высмеяли образ не способных контролировать даже Украину всемогущих США

    Налоговая ликвидирует бизнес лишенных российского гражданства комиков

    90-летняя женщина забила лучшую подругу кастрюлей из-за растаявшего мороженого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости