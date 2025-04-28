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14:03, 28 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли суть переговоров с Украиной без предварительных условий

Депутат Чепа: Россия открыта к переговорам с Киевом без предварительных условий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия открыта к переговорам с Киевом без предварительных условий, которые ранее выдвигал президент Украины Владимир Зеленский, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он напомнил, что ранее украинский лидер требовал восстановление границ 1991 года.

«Без предварительных условий — это без тех требований, что постоянно выдвигал Зеленский. Это территориальные границы 1991 года, какие-то еще условия. Теперь все будет обсуждаться с ними в условиях мирного соглашения, которое подпишут вместе с американцами», — сказал политик.

Он также напомнил, что ряд условий выдвигался и со стороны России. Они, по словам политика, касались первопричин начавшегося конфликта.

«В итоге договариваться с Украиной мы будем на основании той конструкции, которую выработаем совместно с американцами. Будем обсуждать готовые конструкции, без условий», — заключил Чепа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров. Он также сообщил о готовности к переговорам без предварительных условий.

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