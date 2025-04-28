В России объяснили решение Путина о перемирии

Депутат Журова выразила надежду на поддержку Украиной предложения о перемирии

Президент России Владимир Путин принял решение об объявлении перемирия с Украиной в дни 80-летия Победы, потому что эти дни являются священными для россиян, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она выразила надежду, что в Киеве поддержат это предложение.

«Посмотрим, как украинская сторона отреагирует. Это ведь, скорее, предложение. Вот в прошлый раз наши противники не выдержали перемирия, которое объявлялось на Пасху», — напомнила депутат.

Она подчеркнула, что празднование 80-летия Победы очень важно для россиян, и добавила, что Украина в неменьшей степени причастна к ней, потому перемирие — возможность отпраздновать и для украинцев.

«Это священные дни для нашей страны. Не знаю, как к этому отнесется Украина, будут ли праздновать. Хотя они имеют не меньшее отношение к этому празднику, чем мы. В любом случае, такая возможность появится. Хотя, как мне кажется, празднования все равно будут пресекать», — заметила Журова.

Об объявлении президентом России еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов на 8 мая до нуля часов на 11 мая.