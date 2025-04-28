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14:22, 28 апреля 2025Россия

Кремль назвал точные сроки нового объявленного Путиным перемирия в зоне СВО

Объявленное Путиным перемирие в честь Дня Победы продлится с 8 по 10 мая
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новое перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которое президент России Владимир Путин объявил в честь 80-летия Победы, продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая. Такие точные сроки назвал Кремль в Telegram-канале.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — говорится в заявлении Кремля.

Там уточняется, что на период перемирия Россия останавливает все боевые действия. Москва, согласно сообщению Кремля, в очередной раз заявляет о готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

Путин объявил о втором со времен начала СВО перемирии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 28 апреля. Первое перемирие было приурочено к празднику Пасхи и продлилось с 18:00 по московскому времени 19 апреля до 00:00 21 апреля. За этот период Украина, по сообщению Минобороны, 4900 раз нарушила режим прекращения огня.

ЖЗЛ
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