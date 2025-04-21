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10:24, 21 апреля 2025Россия

Названо количество нарушений со стороны ВСУ во время пасхального перемирия

МО: Со стороны ВСУ зафиксировано 4900 нарушений во время пасхального перемирия
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4900 нарушений во время пасхального перемирия. Такое количество назвали в Министерстве обороны России (МО РФ), передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что украинская сторона в этот период применила 90 беспилотников самолетного типа, из них восемь вне зоны спецоперации.

Кроме того, ВСУ совершили 19 обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

С окончанием действия пасхального перемирия проведение спецоперации продолжилось, добавили в российском оборонном ведомстве.

19 апреля президент России Владимир Путин согласился объявить пасхальное перемирие. Оно продлилось с 18:00 по московскому времени того дня до 00:00 21 апреля.

ЖЗЛ
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