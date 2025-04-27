На Украине оценили близость мирных переговоров между Россией и Украиной

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Россия и Украина далеки от мирных переговоров

Россия и Украина не приблизились к мирным переговорам о завершении конфликта. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова передает РБК.

Кулеба заявил, что, несмотря на переговоры при посредничестве США, близость к прекращению огня между Москвой и Киевом такая же, как и осенью 2024 года.

Экс-глава МИД Украины добавил, что не следует реагировать на частые заявления сторон о приближении к переговорам. Он выразил надежду, что рано или поздно российско-украинский конфликт завершится.

Ранее Кулеба раскритиковал США за политику в отношении Киева. Он заявил, что Киеву, возможно, придется решать вопрос о сотрудничестве с Вашингтоном. Бывший украинский министр отметил, что США создают Украине сложности, утверждая, что таким образом они помогают стране.