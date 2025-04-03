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10:10, 3 апреля 2025Бывший СССР

На Украине раскритиковали Трампа за политику в отношении Киева

Кулеба: Трамп выкручивает руки Украине и налаживает отношения с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении российско-украинского конфликта. Его слова передает Liga.net.

«Это сейчас страна, которая выкручивает нам руки, говоря, что делает это для того, чтобы нам помочь. И пожимают руку [президенту России Владимиру] Путину, говоря, что это тоже, чтобы нам помочь», — рассказал Кулеба.

По его словам, Украине и Европе возможно придется решать, можно ли рассчитывать на США, а вопросе того, как Киеву вести дела с Вашингтоном очень сложный.

Ранее Кулеба заявил, что президент Трамп верит, что может совершить с Россией много хороших дел. По его словам, украинцы верят в одну картину мира, а президент США — в другую.

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