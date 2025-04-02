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20:43, 2 апреля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли мнение Трампа о России

Кулеба: Трамп считает, что может сделать много хороших дел с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Дональд Трамп верит, что может совершить с Россией много хороших дел. Об этом он заявил в интервью Liga.net.

«Он сам считает, что реально они с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна», — заявил Кулеба.

По его словам, украинцы верят в одну картину мира, а президент США — в другую. При этом он заметил, что сам Трамп не является «агентом Кремля, отрабатывающим кремлевскую методичку».

Ранее Кулеба заявлял, что Европейский союз (ЕС) прекратит помощь Украине в случае заключения Киевом соглашений с президентом России Владимиром Путиным.

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