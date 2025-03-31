На Украине назвали последствия возможного соглашения Киева с Путиным

Кулеба: ЕС прекратит помощь Украине в случае соглашений Киева с Путиным

Европейский Союз (ЕС) прекратит помощь Украине в случае заключения Киевом соглашений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает The Times.

«Дмитрий Кулеба, бывший главный дипломат Украины, заявил, что опасность соглашений с Путиным, какими бы ограниченными они ни были, заключается в том, что европейские партнеры Киева могут принять переговоры о прекращении огня за чистую монету и приостановить поставки военной помощи, чтобы не показаться помехой любым перспективам мира», — говорится в тексте статьи.

Экс-министр иностранных дел подчеркнул, что Киеву будет «трудно выжить» в случае подписания любого ограниченного перемирия в угоду президенту США Дональду Трампу.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил свою дату прекращения огня на Украине. По его словам, подходящим днем может стать 20 апреля.