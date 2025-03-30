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18:37, 30 марта 2025Мир

В Европе предложили дату прекращения огня на Украине

Президент Финляндии Стубб предложил прекратить огонь на Украине 20 апреля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб предложил свою дату прекращения огня на Украине. Его слова передает агентство РИА Новости.

Европейский политик счел, что подходящей датой перемирия может стать 20 апреля. «Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что Пасха и потому что президент Дональд Трамп находится у власти около трех месяцев», — заявил Стубб.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сделал прогноз относительно окончания российско-украинского конфликта. По мнению организации, он завершится в последние месяцы 2025 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский дал совет Трампу, как завершить переговоры за 24 часа. Он заявил, что единственный способ достичь этого — принять страну в НАТО.

Вот это да!
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