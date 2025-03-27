Зеленский дал Трампу совет по завершению конфликта на Украине за 24 часа

Зеленский: Трамп может завершить конфликт за 24 часа, приняв Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью France Télévisions дал совет президенту США Дональду Трампу о том, как завершить конфликт за 24 часа. По его словам, единственный способ сделать это — принять республику в НАТО.

«Самый дешевый, самый быстрый, нехрупкий, и точно, если Америка решит Украину взять в НАТО, то вот это можно будет считать, что Трамп сделал за 24 часа то, о чем он когда-то говорил», — подчеркнул политик.

Он отметил, что Соединенные Штаты не готовы к такому шагу, однако членство Украины в альянсе в руках главы Белого дома.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина не вступит в НАТО после окончания мирных переговоров о завершении вооруженного конфликта.