Захарова уличила Зеленского в желании подставить США на Пасху

Захарова: Зеленский будто хотел подставить США, используя их оружие на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский будто специально хотел подставить США, используя американское оружие во время пасхального перемирия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников. Целенаправленные атаки на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, Донецкой народной республике (ДНР), Крыму носили вызывающий циничный характер», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова ответила Госдепу США на заявление о продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после 20 апреля. Она сообщила о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS во время Пасхи.

О нарушении Киевом пасхального перемирия также заявлял секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, Украина «ни одного часа» не соблюдала договоренностей о прекращении огня.