Шойгу рассказал о нарушении Украиной пасхального перемирия 4 900 раз за 30 часов

Шойгу: Украина нарушила пасхальное перемирие 4 900 раз за 30 часов

Украина нарушила пасхальное перемирие 4 900 раз за 30 часов. Об этом в интервью ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, Киев «ни одного часа» не выполнял объявленное Россией пасхальное перемирие. Шойгу уточил, что в том числе были зафиксированы 1400 артобстрелов, 90 попыток ударов беспилотниками и шесть атак. Вместе с тем он отметил, что «общее снижение боевой активности со стороны противника наблюдалось».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом. По его словам, Россия проинформирует все заинтересованные стороны о нарушениях. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Киев «прицельно бил» по РФ не только дронами, но и американскими РСЗО HIMARS.

Перемирие было объявлено, исходя из гуманитарных соображений, на время одного из главных христианских праздников.