Кремль пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом

Песков: Россия проинформирует все заинтересованные стороны о нарушениях Киева

Россия готова предоставить данные о нарушении пасхального перемирия Вооруженными силами Украины (ВСУ) и проинформировать об этом все заинтересованные стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром», — заявил он.

19 апреля президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил пасхальное перемирие на Украине.

Сообщалось о многократных нарушениях ВСУ принятого порядка. Украинские военные обстреляли ночью пригород Кременной в Луганской народной республике, а также совершили атаку на Донецк.