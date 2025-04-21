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13:24, 21 апреля 2025Бывший СССР

Кремль пообещал предоставить данные о нарушении перемирия Киевом

Песков: Россия проинформирует все заинтересованные стороны о нарушениях Киева
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Россия готова предоставить данные о нарушении пасхального перемирия Вооруженными силами Украины (ВСУ) и проинформировать об этом все заинтересованные стороны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, мы проинформируем все заинтересованные стороны и предоставим все данные, о которых говорили наши военные сегодня утром», — заявил он.

19 апреля президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил пасхальное перемирие на Украине.

Сообщалось о многократных нарушениях ВСУ принятого порядка. Украинские военные обстреляли ночью пригород Кременной в Луганской народной республике, а также совершили атаку на Донецк.

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