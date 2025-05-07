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10:21, 7 мая 2025Россия

В России заявили о поручении Путина выбрать цели для «Орешника» в Киеве

Mash: Путин поручил выбрать цели для «Орешника» в Киеве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент России Владимир Путин мог поручить Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса «Орешник» в Киеве в ответ на возможные удары по территории страны. Об этом поручении со ссылкой на источники заявили авторы Telegram-канала Mash.

Издание не уточнило, какие военные цели могли быть выбраны российским лидером в качестве объектов для ответного удара.

«Орешник» впервые применили в ноябре 2024 года в рамках специальной военной операции. Ракета с дальностью 5,5 тысячи километров развивает скорость до 11 чисел Маха. Комплекс получил разделяющуюся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наведения.

Владимир Путин отмечал, что температура на боевых головках «Орешника» соответствует температуре на поверхности Солнца.

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