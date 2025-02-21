Путин рассказал о выдерживающем температуру солнца «Орешнике»

Путин: Боевые блоки БРСД «Орешник» выдерживают температуру Солнца

Боевые блоки баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий, передает ТАСС.

«Весь мир говорит про "Орешник". А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. "Авангард" мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», — рассказал он.

«Орешник» впервые применили в рамках специальной военной операции в ноябре 2024 года. Ракета развивает скорость до 11 чисел Маха, а дальность ее полета составляет 5,5 тысячи километров. Ракета получила разделяющуюся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наведения.

Ранее в феврале глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявляют интерес к российской ракете «Орешник».

В декабре 2024 года Путин заявил, что у противников нет шансов на перехват «Орешника». По его словам, разведение боевых блоков начинается через несколько секунд после старта. Поэтому даже противоракеты, расположенные на территории Польши, не смогут перехватывать российскую БСРД.