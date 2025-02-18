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14:18, 18 февраля 2025Наука и техника

Иностранцы заинтересовались российским «Орешником»

«Рособоронэкспорт»: Иностранцы интересуются российской БРСД «Орешник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Иностранцы проявляют интерес к российской баллистической ракете средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в ходе международной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), передает ТАСС.

«Все спрашивают. Любому человеку, который занимается обороной или является участником производства любого вооружения или военной техники, всегда все интересно: что же такое произошло, что же такое у России появилось. И раз были приняты такие решения о применении "Орешника", значит, так и надо», — сказал он, отвечая на вопрос об интересе к «Орешнику» за рубежом.

БРСД «Орешник» впервые применили в рамках специальной военной операции в ноябре прошлого года. Ракета дальностью полета 5,5 тысячи километров развивает скорость до 11 чисел Маха. Ракета получила разделяющуюся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наведения.

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Ранее в феврале военный эксперт Михаил Ходаренок допустил, что ракеты наподобие «Орешника» способны перехватывать российские системы противовоздушной обороны С-500 «Триумфатор-М».

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