Путин указал на отсутствие шансов уничтожить «Орешник»

Путин заявил, что у противника нет шансов уничтожить «Орешник»

Шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров.

«Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел. Так что шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты», — сказал Путин.

В ходе прямой линии Владимир Путин предложил Западу провести технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом ракетой «Орешник» по Киеву.