Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

Путин предложил Западу эксперимент с ударом «Орешника» по Киеву
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» по Киеву. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин предложил Западу поставить системы противовоздушной обороны (ПВО) в любом месте, а Россия туда запустит «Орешник». В качестве места президент предложил столицу Украины — Киев.

«Думаю, что эта технологическая дуэль будет полезна и нам, и американской стороне», — добавил Путин.

Ранее Владимир Путин в ходе итогов года заявил, что Россия имеет право нанести ядерный удар по неядерной стране в случае появления опасностей. По его словам, это могут бы те вызовы, которые способные перерасти в военные угрозы суверенитету страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг моря

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

      В Германии призвали выйти из Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше