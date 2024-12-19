Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

Путин предложил Западу эксперимент с ударом «Орешника» по Киеву

Президент России Владимир Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» по Киеву. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Путин предложил Западу поставить системы противовоздушной обороны (ПВО) в любом месте, а Россия туда запустит «Орешник». В качестве места президент предложил столицу Украины — Киев.

«Думаю, что эта технологическая дуэль будет полезна и нам, и американской стороне», — добавил Путин.

Ранее Владимир Путин в ходе итогов года заявил, что Россия имеет право нанести ядерный удар по неядерной стране в случае появления опасностей. По его словам, это могут бы те вызовы, которые способные перерасти в военные угрозы суверенитету страны.